Во II чтении одобрен расчет нормы обязательной продажи произведенных нефтепродуктов за три месяца

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, предполагающие изменение расчета нормы обязательной продажи не менее 75% произведенных нефтепродуктов с каждой тонны переработанной нефти - не за один налоговый период, а в совокупности за три месяца.

Как пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, трехмесячный период позволит нефтеперерабатывающим предприятиям, которые начинают работу ближе к концу месяца, выполнить установленное требование за счет последующей реализации продукции.

Кроме того, одобрено предложение обнулить акциз на нефтяное сырье для компаний, уполномоченных правительством на импорт бензина и дизтоплива, кроме случаев, если они направляют его на переработку внутри страны или перерабатывают на давальческих условиях за рубежом по международным договорам. Сами акцизы повышаются выше плана. Так, предполагается установить акциз на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2027 году - 19 608 рублей за 1 тонну; в 2028 году - 20 392 рубля; в 2029 году - 21 208 рублей.Акцизы на автомобильный бензин класса 5 предлагаются: в 2027 году - 19 126 рублей; в 2028 году - 19 891 рубль; в 2029 году - 20 687 рублей; на дизельное топливо: в 2027 году - 13 566 рублей; в 2028 году - 14 109 рублей; в 2029 году - 14 673 рубля. На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2027 году - 9 056 рублей; в 2028 году - 9 418 рублей; в 2029 году - 9 795 рублей. На прямогонный бензин: в 2027 году - 21 600 рублей; в 2028 году - 22 464 рубля; в 2029 году - 23 363 рубля.

Как сообщалось, ранее была установлена индексация тарифов на 2026-2028 годы: на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2026 году 18 411 рублей; в 2027 году - 19 147 рублей; в 2028 году - 19 913 рублей; на автомобильный бензин класса 5: в 2026 году - 17 959 рублей; в 2027 году - 18 677 рублей; в 2028 году - 19 424 рубля; на дизельное топливо: в 2026 году - 12 738 рублей; в 2027 году - 13 248 рублей; в 2028 году - 13 778 рублей; на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2026 году - 8 503 рубля; в 2027 году - 8 843 рубля; в 2028 году - 9 197 рублей; на авиационный керосин в 2026-2028 годах - 2 800 рублей за 1 тонну.