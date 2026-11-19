Путин усомнился в ценности Нобелевской премии мира

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что сомневается в ценности Нобелевской премии мира.

"Я не знаю, представляет ли из себя ценность сегодняшняя Нобелевская премия мира. Тем более что, на мой взгляд, были примеры, когда решения принимались явно по политическим соображениям, а не по реальному вкладу того или иного лауреата в дела достижения мира. Я не знаю, стоит ли вообще сегодня за нее бороться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о Нобеле для президента США Дональда Трампа.

При этом Путин отметил, что в РФ есть свои премии.

"Есть комитет очень представительный, состоящий из уважаемых людей, которые принимают нейтральные решения по конкретным делам в сфере обеспечения международного мира и безопасности и гуманитарной деятельности", - сказал президент РФ.