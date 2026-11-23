МИД РФ назвал чрезвычайно опасным решение Эстонии закрыть границу с Россией

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Решение Эстонии закрыть пункты пропуска на границе с Россией провокационно и чрезвычайно опасно, граничит с развязыванием открытой войны с Москвой, заявили в понедельник в МИД РФ.

"23 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги, которому заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря сего года", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"Эстонскому дипломату было вновь указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией", - добавили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили: "Закрытие государственной границы в первую очередь нанесёт очередной удар по эстонской экономике и бумерангом обернётся как для самого Таллина, так и для его союзников по ЕС и НАТО".

На Смоленской площади заявили, что "подобные скоропалительные обвинения" не имеют под собой никакой доказательной базы: "О последствиях такого шага в Таллине, похоже, не задумываются всерьёз".

В МИД подчеркнули, что "враждебные акции Эстонии на этом не заканчиваются - Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения против нашей страны морской блокады".

"Эстония продолжает активную поддержку киевского режима, негласно предоставляет своё воздушное пространство для пролётов украинских дронов с целью осуществления атак на Северо-Запад России, что фиксировалось российской стороной объективно и доказательно уже не раз", - заявили на Смоленской площади.

В МИД России напомнили, что в октябре был также введён полный запрет на транзит российского и белорусского зерна через эстонскую территорию.

"В Эстонии набирают обороты репрессивные действия, направленные против русскоязычных и "инакомыслящих" жителей этой страны, не готовых слепо следовать официальным нарративам властей по тотальному очернению России. Для решения "русского вопроса" Таллин прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям, депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить право на доступ к родному языку и культуре", - заявили в МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что эстонские власти "не пренебрегают даже принудительными инструментами и угрозой полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви".

"Главе эстонской дипмиссии разъяснено, что такая необоснованная политика культивирования всеобъемлющей враждебности по отношению к нашей стране продолжит оказывать дестабилизирующий эффект на ситуацию в регионе и негативно сказываться как на благосостоянии жителей Эстонии, так и на без того печальном экономическом положении этой прибалтийской страны", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там также заявили, что "российская сторона оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер, направленных на защиту национальных интересов России и законных прав граждан нашей страны".