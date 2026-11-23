В МВД РФ предупредили о новой мошеннической схеме с продажей игровых приставок

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Кибермошенники начали использовать схему с продажей игровых приставок, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в понедельник.

"На фоне повышенного интереса к игровой индустрии участились случаи мошенничества под видом продажи игровых приставок", - сказала Волк.

По ее словам, мошенники "размещают объявления с привлекательными ценами и быстрой доставкой, рассчитывая на доверчивость и желание покупателей приобрести популярную технику по выгодной стоимости".

Однако, отметила Волк, "вместо долгожданной покупки некоторые граждане получают неприятный сюрприз: после перевода денег продавец перестает выходить на связь, а в отдельных случаях покупатели получают посылку с совершенно другим содержимым".

В МВД рекомендуют соблюдать следующие правила:



- Не переводить предоплату незнакомым продавцам, особенно на личные счета или через СБП;



- Не соглашаться переходить по сторонним ссылкам и оплачивать покупку за пределами официальной площадки;



- Проверять историю аккаунта продавца, отзывы и условия сделки;



- При получении заказа осмотреть упаковку и проверить содержимое до подтверждения получения, если правила площадки это позволяют;



- Сохранить переписку с отправителем, сведения об объявлении и документы об оплате.