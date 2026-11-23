Песков назвал актуальной инициативу по гуманитарной миссии в Константиновке

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российская инициатива по гуманитарной миссии в Константиновке сохраняет свою актуальность, реакции от Киева пока не поступало, заявили в Кремле.

"Изменения позиции не было, инициатива по гуманитарной миссии сохраняет свою актуальность. Какой-либо реакции от киевского режима мы не получали", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не изменилась ли позиция России по гуманитарной миссии в Константиновке после ударов Украины по Крымскому мосту.

"Вы также были свидетелями нескольких заявлений Зеленского и других представителей, которые скорее свидетельствуют о нежелании киевского режима продолжать такую практику (гуманитарной миссии - ИФ). Но мы, как российская сторона, сохраняем свою готовность", - заявил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил перенести успешный опыт решения гуманитарного вопроса в Алешках (Херсонская область) на ситуацию в Константиновке (ДНР). Он предложил пригласить туда представителей прессы, а также дать соответствующие поручения уполномоченным по правам человека с обеих сторон.

"В любом случае, мы приглашаем американскую прессу, международную, европейскую, украинскую, российскую, представителей по правам человека с обеих сторон для того, чтобы вывезти из этого населенного пункта остающиеся там сотни мирных граждан", - сказал президент РФ.