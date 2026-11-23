НПЗ в Ростовской области приостановил работу из-за атаки БПЛА

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") в Ростовской области приостановил деятельность из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

"В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более шести часов, АО "НЗНП" приостановило свою деятельность", - написал Слюсарь.

По его словам, экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной атаки.

Как сообщалось, более 80 БПЛА уничтожены и подавлены в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области - Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком.

В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание. Экстренные службы работают на месте происшествии.