Лавров принял в Москве представителя Совета мира по сектору Газа

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник принял в Москве Высокого представителя Совета мира по сектору Газа Николая Младенова, сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено ближневосточному урегулированию. С российской стороны подтверждена твердая приверженность двугосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе с опорой на соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН", - заявили в МИД.

Кроме того, подчеркнули на Смоленской площади, с российской стороны "обозначена готовность содействовать возвращению сторон к переговорам о постоянном урегулировании с целью создания независимого палестинского государства при соблюдении принципа территориальной непрерывности между Газой и Западным берегом реки Иордан, а также со столицей в Восточном Иерусалиме".

Также "акцентирована недопустимость использования террористических средств и односторонних шагов, предопределяющих статус палестинских территорий".

"Министр отдельно подчеркнул ответственность внешних игроков и необходимость согласования их усилий при безусловном учете позиций региональных государств. Обозначена безальтернативность решения спорных вопросов политическими методами через переговоры в качестве главной предпосылки безопасности всех без исключения стран Ближнего Востока", - указали на Смоленской площади.

"Обращено внимание на российскую Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, положения которой могут быть использованы для преодоления других кризисных ситуаций в ближневосточном регионе", - добавили МИД.

В понедельник развернутые консультации с Младеновым в Москве провел также заместитель замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.