Военные заявили о поражении в Харьковской области локомотива, перевозившего грузы ВСУ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в понедельник днем нанесли удар по железнодорожному локомотиву, задействованному для перевозки вооружения и военной техники украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.

"Сегодня днем Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в результате ударов в районе города Мерефа Харьковской области поражён железнодорожный локомотив, задействованный в интересах перевозки вооружения и военной техники украинской армии.