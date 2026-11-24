Военные РФ уничтожили 149 пунктов управления БПЛА и несколько станций Starlink ВСУ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад", "Южная", "Север" и "Восток" в течение минувших суток уничтожили 149 пунктов управления беспилотниками, более ста робототехнических комплексов и несколько станций спутниковой связи противника, сообщили во вторник официальные представители группировок российских войск, которые действуют в зоне СВО.

"Вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления беспилотной авиацией, четыре станции спутниковой связи, вышка сотовой связи, 41 робототехнический комплекс", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева, за сутки поражены 43 пункта управления БПЛА и 55 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых информировал об уничтожении 32 пунктов управления БПЛА и 14 НРТК украинской армии.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил о поражении шести станций спутниковой связи Starlink и 25 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.