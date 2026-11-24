Лавров прибыл в Гомель для участия в совместном заседании коллегии МИД России и Белоруссии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гомель, где 25 ноября примет участие в совместном заседании коллегии МИД России и Белоруссии, передает корреспондент "Интерфакса".

"На полях" заседания Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым "по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства", а также для "обмена мнениями по ключевым международным проблемам", сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе предстоящего заседания будут подведены итоги реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также будут рассмотрены вопросы синхронизации подходов к работе в ООН и организациях ее системы, дипломатического содействия развитию двустороннего межрегионального и приграничного сотрудничества, совместного реагирования на кризисные чрезвычайные ситуации.

Итогом заседания станет подписание новой программы согласованных действий в области внешней политики на 2027-2029 годы. Помимо этого, будет подписано постановление коллегий и план межмидовских консультаций на 2027 год.