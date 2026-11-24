Гаглоев назначен спецпредставителем Путина по сохранению исторической памяти

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил Алана Гаглоева (экс-президент Южной Осетии) своим спецпредставителем по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти.

"Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича специальным представителем президента Российской Федерации по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Гаглоев ушел в отставку с поста президента Южной Осетии в июне, вскоре он был назначен советником президента России.

Также Путин подписал указ о включении Гаглоева в состав комиссии при президенте по делам ветеранов.