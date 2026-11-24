Повреждение объекта ТЭК в Пермском крае не повлияло на запасы топлива в регионе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Повреждение одного из объектов топливно-энергетического комплекса, произошедшее в понедельник в Пермском крае во время атаки БПЛА, не повлияло на топливообеспечение региона, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

"Вчера повреждения получил один из объектов топливно-энергетического комплекса. В регионе есть достаточные запасы топлива для стабильной работы АЗС", - написал губернатор.

По итогам заседания краевого оперштаба губернатор констатировал, что обеспечение топливом в регионе остается стабильным.

Основной поставщик топлива продолжает исполнять свои обязательства, обеспечивая поставку на АЗС ранее накопленных запасов нефтебаз. Крупные частные АЗС, в том числе "Нефтехимпром", по словам губернатора, подтверждают стабильность поставок на своих станциях и увеличили закупку нефтепродуктов у других НПЗ.

"Никто из крупных сетей АЗС не вводит какие-либо ограничения, связанные с поставками нефтепродуктов", - отметил Махонин.

По его словам, в результате ажиотажного спроса в понедельник было раскуплено нефтепродуктов в 2,5 раза больше суточной нормы.

"Это действительно очень большой объем. И это действительно влияет также на топливообеспечение. Поэтому хочется обратиться ко всем автолюбителям, чтобы люди задумались о том, что если вы будете закупать впрок на месяцы вперед, то, естественно, никаких нефтепродуктов не будет", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что правительство региона ежедневно контролирует ситуацию и будет информировать население, в случае ее изменения.

Губернатор добавил, что в крае создан запас зимнего дизельного топлива для работы экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта. Махонин поручил региональным Минтрансу и Минпромторгу держать ситуацию с топливом на контроле.

Как сообщалось, в понедельник в Пермском крае были сбиты 56 беспилотников. Во время атаки БПЛА были повреждены несколько промышленных объектов на территории нескольких промышленных предприятий. В результате атаки один человек погиб, еще два человека получили легкие осколочные ранения.