Путин заявил о лидерстве российских компаний на глобальных энергорынках

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российские компании занимают ведущие позиции на глобальных энергетических рынках, несмотря на сложную геополитическую обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этой отрасли в нашей стране сосредоточены передовые компетенции и технологии. Добавлю, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, российские компании занимают ведущие позиции на глобальных энергетических рынках", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

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