Президент РФ назвал главной задачей на внутреннем рынке стабильность поставок топлива

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал главной задачей на внутреннем рынке обеспечение стабильности поставок топлива, заявил о необходимости гарантировать надёжное снабжение топливом городов и посёлков.

"Начну с ситуации на нашем, отечественном топливном рынке. Здесь главная задача - обеспечить стабильность поставок, гарантировать надёжное снабжение топливом городов и посёлков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

Он отметил, что в текущем году уже состоялось несколько рабочих совещаний на этот счет - вместе с руководителями энергетических компаний, правительством, представителями регионов "договорились увеличить производство топлива, сформировать его резервы, перестроить логистические цепочки".

"Напомню и о других принятых решениях, а именно: был ограничен экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива за исключением его частичных поставок на мировые рынки, о чем мы договорились с президентом Соединенных Штатов Америки. Введен механизм импортного демпфера, скорректированы биржевые нормативы для продаж бензина и дизеля", - сказал Путин.

"В итоге мы сохранили стабильность внутреннего топливного рынка, наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса. После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались", - добавил он.

Вместе с тем текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой, подчеркнул Путин. "В этой связи обращаю внимание коллег: нужно и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России. Кроме того, как и договаривались, необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭК. Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности. Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак, но киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается как ни в чем не бывало", - сказал Путин.