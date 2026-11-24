Путин заявил, что Россия не ограничивала экспорт энергоносителей в Европу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россия никогда не ограничивала экспорт российских энергоносителей в Европу, его ограничивают своими руками европейские лидеры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим продолжающиеся попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, да сегодня это видно, что называется, и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но прежде всего для самих европейцев", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

Президент подчеркнул: "Мы никогда ничего и никому не ограничивали. Вы это прекрасно знаете. Все делают своими руками европейские лидеры, не думаю, что такие решения являются взвешенными и продуманными".

Путин отметил, что в результате действия самих европейцев "наших нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше".

"А мы, в свою очередь, будем расширять рынки сбыта, сотрудничать с предсказуемыми, ответственными партнерами", - сказал президент, отметив, что в этой связи "нужно и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять транспортный коридор с его главным участком Северным морским путем".

Президент также отметил, что российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике "и, конечно, зависит от тенденций, изменений, которые происходят на глобальных рынках".

"Наша задача - предвидеть, реагировать на эти факторы, чтобы обеспечить конкурентоспособность наших компаний и предприятий", - добавил он.