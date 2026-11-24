Перебои со связью возникли в двух городах Мурманской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Проблемы со связью наблюдаются в двух городах Мурманской области, сообщила пресс-служба регионального филиала "Ростелекома".

"Причинами стали внешние факторы и сбой в работе оборудования", - сообщили в компании.

Так, в Кировске сторонняя организация повредила кабельную линию связи. По данным пресс-службы, аварийно-восстановительные работы могут продлиться до утра.

В другом городе, Мончегорске, причиной перебоев стала неисправность станционного оборудования.