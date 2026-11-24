Путин призвал создавать суда для раскрытия потенциала Трансарктического транспортного коридора

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов и сотрудничать с предсказуемыми партнерами, в этой связи необходимо комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять Трансарктический транспортный коридор (ТТК), заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

"Чтобы в полной мере раскрыть потенциал Трансарктического транспортного коридора, необходимо развивать отечественное транспортное судостроение, создавать суда ледового класса для перевозки грузов в российской Арктике и ледоколы для их проводки", - сказал президент.

"Кроме того, с учетом динамики наших отношений со странами АТР, растущего спроса со стороны азиатских партнеров, нужно наращивать возможности транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнем Востоке", - добавил Путин.

Он отметил, что ТТК с его главным участком - Северным морским путем - позволяет в полтора-два раза сократить сроки доставки грузов партнерам, заметно снизить затраты на логистику.

Трансарктический транспортный коридор - единая система маршрутов, включающая в себя Северный морской путь, связанные с ними внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры, направленная на комплексное развитие территорий Арктической зоны и Дальнего Востока, грузовой базы, а также внутренних, международных и транзитных перевозок грузов и пассажиров вдоль побережья России.