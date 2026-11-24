Российские аграрии к 17 ноября увеличили сбор плодов и ягод на 36,4%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российские аграрии к 17 ноября собрали более 2,1 млн тонн плодов и ягод, что на 36,4% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

По итогам года урожай ожидается на уровне рекордных 2,3 млн тонн.

Основную долю в общем объеме производства плодов и ягод в РФ занимают яблоки, которых собрано уже более 2 млн тонн. По прогнозу, их урожай по итогам года составит 2,1 млн тонн.

Минсельхоз уточняет, что эти данные относятся к выращиванию плодов и ягод в организованном секторе.

Ключевыми регионами промышленного производства плодово-ягодной продукции являются юг, Северный Кавказ и центральная часть РФ. Значительные объемы также выращиваются в личных подсобных хозяйствах, прежде всего в республиках Северного Кавказа.

Ведомство напоминает, что для поддержки садоводства в РФ действует субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями. Кроме того, производители могут воспользоваться льготным кредитованием и лизингом, а также поддержкой, направленной на строительство хранилищ, развитие мелиорации и внедрение современных технологий.