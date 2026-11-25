ФСБ сообщила о задержании исполнителя покушения на чиновника из Мелитополя

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Запорожской области мужчины, который по заданию украинских спецслужб предпринял попытку покушения на представителя администрации Мелитополя.

"В Запорожской области установлен и задержан исполнитель террористического акта в отношении представителя региональных органов власти", - объявил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержан гражданин РФ 1962 года рождения. В ЦОС заявили, что мужчина установил контакт с представителем украинских спецслужб для подготовки и совершения диверсионно-террористического акта.

"В этих целях украинскими спецслужбами посредством сброса с БПЛА ему были переданы два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств, снаряженных поражающими элементами, которые фигурант собрал самостоятельно согласно полученным от куратора инструкциям. Далее он привел снаряженные FPV-дроны в боевое состояние и установил вблизи места работы одного из чиновников администрации Мелитополя", - рассказали в ФСБ.

Там добавили, что в результате атаки чиновник не пострадал.

По данному факту следственным отделением УФСБ по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

"Задержанный дает признательные показания. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанному", - сказали в ЦОС.