Площадь лесных пожаров в ДФО с 2024 года сократилась вдвое

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе с 2024 года сократилась в два раза, сообщил начальник департамента лесного хозяйства по ДФО Олег Грущенко.

" Если в 2024 более 7 млн га пройдено огнем, то в 2026 году - 3,6 млн га", - сказал он журналистам в среду во Владивостоке.

Наиболее сложный пожароопасный сезон в этом году был Еврейской автономной и Амурской областях, Хабаровском крае. Большинство пожаров произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности, перехода ландшафтных пожаров на земли лесного фонда.

В первые сутки большинство пожаров удавалось потушить на Сахалине, в Приморье и Якутии.

С 2024 года из федерального бюджета дополнительно выделяются средства на укрепление существующих авиаотделений и создание новых. В этом году дальневосточным регионам на эти цели выделено более 5 млрд рублей.

"Новая тенденция - география лесных пожаров идет на север, август и первая половина сентября -это лесные пожары в Арктической зоне", - добавил Грущенко.

Общая площадь земель лесного фонда в ДФО составляет 554 млн га, это половина земель лесного фонда РФ.