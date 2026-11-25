Спасатели на Алтае разобрали около 60% завалов на месте взрыва газа в доме

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели в райцентре Кулунда в Алтайском крае разобрали уже больше половины завалов на месте взрыва газа в жилом доме, тел погибших не обнаружено, сообщает пресс-центр краевого правительства.

"По состоянию на 08:30 разобрано около 60% завалов, тел погибших не обнаружено", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко провел в райцентре Кулунда заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России всю ночь обследовали обрушившиеся конструкции, в том числе с использованием тяжелой спецтехники.