Более 145 БПЛА сбили ночью над Самарской областью, есть погибший

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Средства ПВО сбили над Самарской областью в ночь на среду более 145 беспилотников, один человек погиб, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ. С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что некоторые школы в регионе будут работать по измененному графику.

Он также напомнил о запрете на съемку последствий атаки беспилотников и сообщил, что в регионе работает оперативный штаб.