Генпрокуратура РФ просит взыскать более $1 млн с бывшего замминистра внешэкономсвязей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства более миллиона долларов, полученных бывшим замминистра внешних экономических связей (МВЭС) Российской Федерации Андреем Догаевым в качестве взяток в девяностые годы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с исковым заявлением надзорного ведомства.

"Заместителем генерального прокурора РФ подано исковое заявление о взыскании с Догаева денежных средств в размере $1,150 млн как имущества, полученного коррупционным путем", - сказал собеседник агентства.

В сумму, которая подлежит обращению в казну, входят более $134 тыс., которые находятся на валютном счете Генпрокуратуры по учету средств, поступающих во временное распоряжение. Эти деньги были арестованы в Швейцарии и переведены на спецсчет.

В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит наложить арест на имущество Догаева.

Иск зарегистрирован Таганским судом Москвы, беседа по нему назначена на 27 ноября.

В иске указывается, что Догаев работал в МВЭС России с 1991 года, а в 1994-1995 годах был замглавы министерства и, в частности, отвечал за выдачу лицензий на экспорт и импорт товаров, распределению и аукционной продаже экспортных квот.

В конце 1992 года Догаев договорился о покровительстве с топ-менеджементом РАО "МЭС". Будучи председателем межведомственной комиссии по регистрации экспортеров стратегически важных сырьевых товаров, чиновник добился предоставления статуса спецэкспортера стратегически важных сырьевых товаров РАО "МЭС".

В дальнейшем полномочия по статусу спецэкспортера для РАО "МЭС" продлевались решениями МВЭС РФ в 1993-1995 годах, "а указанное общество продолжало незаконно осуществлять экспортные поставки стратегически важных сырьевых товаров зарубежным покупателям и соответственно получать прибыль", отмечается в иске Генпрокуратуры.

Кроме того, Догаев, используя служебное положение, содействовал принятию коллегией МВЭС РФ в 1994 году решения о необоснованном перераспределении квоты на поставку нефти от государственного предприятия ВО "Машиноимпорт" в пользу ряда коммерческих структур, в том числе РАО "МЭС".

За эти действия, по оценке прокуроров, чиновник получил от бенефициаров общества взятки на общую сумму $1,15 млн.

В 2000 году Генпрокуратура возбудила в отношении Догаева уголовное дело.

В рамках правовой помощи по этому делу компетентными органами Швейцарии часть денежных средств, полученных Догаевым в качестве взяток, в размере $132,247 тыс. была арестована, а затем переведена на транзитный валютный счет Генпрокуратуры РФ. После начисления процентов на этом счете в настоящее время находятся средства в размере $134,502 тыс.

В 2008 году Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре уголовное дело в отношении Догаева было прекращено на основании его заявления в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

"Таким образом, Догаев согласился с выводами следствия и квалификацией его преступных действий, о рассмотрении уголовного дела по существу и оправдании по предъявленному обвинению не просил. Одновременно в своем заявлении он высказал волеизъявление о передаче возвращенных из Швейцарии денежных средств в федеральный бюджет, тем самым подтвердив их незаконное происхождение. Однако мер по передаче в казну всей суммы незаконного обогащения не принял", - сказал собеседник "Интерфакса".