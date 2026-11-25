Взрыв бытового газа в алтайском райцентре разрушил четыре квартиры

Еще восемь квартир повреждены частично

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Четыре квартиры разрушены в результате взрыва газа в жилом доме в райцентре Кулунда Алтайского края, работы по разбору завалов продолжаются, сообщает Центр управления регионом.

"В райцентре Кулунда, где в пятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием и обрушением, продолжаются работы. Основные усилия сосредоточены на сокращении сроков проведения аварийно-восстановительных работ", - сказано в сообщении.

Еще восемь квартир повреждены частично.

Пожарные МЧС России ведут разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Кинологи Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова обследуют обрушившиеся конструкции. На месте работает инженерная техника.

Всего на месте происшествия от взаимодействующих служб задействованы 191 человек, 50 единиц техники, из них от МЧС - 94 человека, 18 единиц техники.

Утром во вторник в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек. Пожарные локализовали возгорание на площади 60 кв. метров. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).