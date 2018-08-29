Минтруд не будет квотировать рабочие мест для людей предпенсионного возраста

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил об отсутствии планов вводить квоты для предприятий на на работу лиц старшего возраста.

"Конечно же, не планируется квотирование рабочих мест для лиц предпенсионного возраста. Это такая слишком административная мера", - сказал Пудов в комментарии телеканалу НТВ в среду, отвечая на вопрос ведущего о гарантиях трудовых прав в связи с повышением пенсионного возраста.

Пудов отметил, что вместе с тем контроль за трудовыми правами старшего поколения будет усилен, чтобы не допустить дискриминации по признаку возраста.

"С точки зрения Роструда, мы уже такие указания дали, чтобы каждый случай, когда есть жалоба лица предпенсионного возраста, разбирался индивидуально", - сказал Пудов.

Он добавил, что таким образом у кабинета министров есть инструменты для того, чтобы обеспечить трудовые права в связи с планируемыми изменениями в пенсионное законодательство.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с их возрастом.

"Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", - заявил он в ходе телеобращения к россиянам.

Президент подчеркнул, что "соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста".

"Естественно, было бы неправильно и несправедливо руководствоваться здесь только административными мерами, поэтому поручаю правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста", - сказал глава государства.