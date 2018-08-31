Два спасателя пострадали в пожаре на заводе в Дзержинске

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Двум сотрудникам МЧС, пострадавшим при ликвидации пожара на заводе имени Свердлова в Дзержинске, потребовалась медицинская помощь, сообщил журналистам врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

"Двое сотрудников получили тепловой удар, они находятся в лечебном учреждении, их состояние удовлетворительное", - сказал Синьков.

Утром в пятницу на территории завода имени Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин, погибли три человека, поиски еще троих рабочих продолжаются.

Позже стало известно, что на предприятии неоднократно выявляли нарушения.

ФКП "Завод имени Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.