СКР возбудил дело в связи с жертвами взрыва на заводе в Дзержинске

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели трех человек в результате хлопка на заводе им. Свердлова в городе Дзержинске (Нижегородская область), сообщает Следственный комитет РФ.

По предварительным данным следствия, в результате происшествия погибли трое рабочих, четверо пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Два работника считаются без вести пропавшими.

Утром 31 августа на территории завода имени Я.М.Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин, сообщил сайт предприятия.

Инцидент на заводе произошел во время производства взрывчатки. После взрыва на заводе начался пожар, он был потушен силами прибывших сотрудников МЧС.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.