Потушен пожар на заводе им. Свердлова в Дзержинске

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем после взрыва на заводе им. Свердлова под Нижним Новгородом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован в 13:00 мск на площади 100 кв.метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы сказал, что в результате инцидента "пострадали семь человек", однако затруднился сообщить их состояние.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что при происшествии обрушилась стена здания.

Утром 31 августа на территории завода имени Я.М.Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин, сообщил сайт предприятия.

В оперативном штабе на месте ЧС "Интерфаксу" сообщили, что "из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела".

"Еще троих живыми обнаружить не удалось. Возможно, погибли, под конструкциями. Ведется разбор завалов", - сказал собеседник агентства.

Инцидент на заводе произошел во время производства взрывчатки.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.