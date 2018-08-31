В профсоюзах ответили на идею уголовного наказания за увольнение накануне пенсии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста может негативно сказаться на работниках.

"Надо очень аккуратно отнестись к предложению по уголовной ответственности работодателей при приеме или увольнении с работы лиц предпенсионного возраста. Эта мера может прямо в противоположную сторону сработать и крайне негативно отразиться на всех трудовых отношениях, потому что есть простые способы обхода подобной меры", - сказал Шмаков журналистам.

Он полагает, что введение уголовной ответственности просто "поставит шлагбаум предоставления работы лицам предпенсионного возраста".

В Госдуме в пятницу проходит заседание рабочей группе по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы.

Президент Владимир Путин, высказывая свое мнение о предлагаемом повышении пенсионного возраста, предложил установить ответственность вплоть до уголовной за увольнение или отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста.

"Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", - заявил он в обращении.