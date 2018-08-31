Исполнять обязанности главы ДНР после смерти Захарченко будет вице-премьер Трапезников

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после гибели Александра Захарченко станет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников, заявил "Интерфаксу" депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

"Исполнять обязанности главы ДНР временно будет, по предварительной информации, Дмитрий Трапезников", - сказал депутат.

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения.

В Донецке заявили о задержании нескольких подозреваемых в покушении - "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения, включая главу минфина ДНР Александра Тимофеева.

В Донецке заявили о задержании нескольких подозреваемых в покушении - "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".