Трое детей и одна женщина доставлены в больницы после пожара на "Боинге" в аэропорту Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Медики сообщают о четырех пострадавших доставленных в больницы Сочи после пожара на борту Боинга, который загорелся от столкновения с ограждением в аэропорту.

"Трое детей доставлены в детскую больницу и одна женщина - во взрослую больницу Адлера", - сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании "Ютейр" столкнулся с ограждением. Произошел пожар двигателя, затем отвалилось левое крыло. Эвакуированы 166 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба компании "Базэл Аэро", ЧП не повлияло на работу аэропорта. "Сегодня, 1 сентября, международный аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Задержек рейсов на прилет и вылет в связи с инцидентом нет", - пояснили там.

Компания "Базэл Аэро" - оператор аэропортов Краснодарского края - Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапа.