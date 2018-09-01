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Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки "Боинга" в Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Боинг 737" авиакомпании Utair в аэропорту Сочи, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР в субботу.

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Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

По версии следствия, субботу в 2:50 мск в аэропорту "Сочи" при посадке самолета "Боинг 738" авиакомпании Urair, выполнявшего рейс UT579 "Внуково-Сочи", произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла, в результате чего пострадали несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Количество пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что ЧП могло произойти из-за сложных погодных условий: из-за грозы и ливня лайнер удалось посадить лишь со второго раза, однако экипаж не справился с управлением из-за плохой видимости и скользкого покрытия ВПП.

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Теги: Сочи, Utair

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