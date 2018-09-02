В Москве на акцию "эсеров" против повышения пенсионного возраста пришли 1,5 тыс. человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Около 1500 человек принимают участие в согласованной акции партии "Справедливой России" против повышения пенсионного возраста на Суворовской площади Москвы.

"В согласованном властями Москвы публичном мероприятии на Суворовский площади принимает участие около 1500 человек", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке МВД РФ.

В заявке СР была указана численность в две тысячи участников.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники акции приняли итоговую резолюцию с требованием предотвратить развитие пенсионной реформы.

"Наглое циничное продавливание. Понятно, что это (пенсионная реформа - ИФ) в сторону увеличения без гарантии, что пенсии будут достойными", - заявил со сцены депутат Госдумы, замруководителя партии Справедливая Россия Олег Нилов.

Участники принесли с собой баннеры, плакаты и флаги: "Хотим дожить до пенсии", "Нет пенсионной реформе", "Реорганизовать пенсионный фонд".

На установленной сцене выступали представители партий и различных движений. Они призывали граждан продолжать выходить на митинги и акции, чтобы "остановить реформу". В митинге участвовали представители партий и движений: СР, "Яблока", "Трудовой России", профсоюзов "Университетская солидарность" и "Движение", "Социал-демократический союз женщин" , "Российский объединённый трудовой фронт" и другие. Также участие в акции принял священник Всеволод Чаплин.

В данный момент участники митинга расходятся по ближайшим станциям метро. На месте дежурят сотрудники Росгвардии и МВД.

Еще один митинг против пенсионной реформы прошел сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова. Его организатором выступала КПРФ. Согласно подсчетам полиции, в акции коммунистов приняли участие около 6 тыс.