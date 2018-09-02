Главные новости
В РоссииПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга против пенсионной реформы в МосквеВ миреСМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничествуВ РоссииВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молния
Москва Пенсионная реформа

В Москве на акцию "эсеров" против повышения пенсионного возраста пришли 1,5 тыс. человек

Есть обновление от 14:15

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Около 1500 человек принимают участие в согласованной акции партии "Справедливой России" против повышения пенсионного возраста на Суворовской площади Москвы.

"В согласованном властями Москвы публичном мероприятии на Суворовский площади принимает участие около 1500 человек", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке МВД РФ.

В заявке СР была указана численность в две тысячи участников.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники акции приняли итоговую резолюцию с требованием предотвратить развитие пенсионной реформы.

"Наглое циничное продавливание. Понятно, что это (пенсионная реформа - ИФ) в сторону увеличения без гарантии, что пенсии будут достойными", - заявил со сцены депутат Госдумы, замруководителя партии Справедливая Россия Олег Нилов.

Участники принесли с собой баннеры, плакаты и флаги: "Хотим дожить до пенсии", "Нет пенсионной реформе", "Реорганизовать пенсионный фонд".

На установленной сцене выступали представители партий и различных движений. Они призывали граждан продолжать выходить на митинги и акции, чтобы "остановить реформу". В митинге участвовали представители партий и движений: СР, "Яблока", "Трудовой России", профсоюзов "Университетская солидарность" и "Движение", "Социал-демократический союз женщин" , "Российский объединённый трудовой фронт" и другие. Также участие в акции принял священник Всеволод Чаплин.

В данный момент участники митинга расходятся по ближайшим станциям метро. На месте дежурят сотрудники Росгвардии и МВД.

Еще один митинг против пенсионной реформы прошел сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова. Его организатором выступала КПРФ. Согласно подсчетам полиции, в акции коммунистов приняли участие около 6 тыс.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Справедливая Россия

Новости по теме

Москва
Во всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникетыВо всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникеты
Столичные власти подсчитали, что это позволит пассажирам сэкономить до 20 минут за одну поездкуПодробнее
 СК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-рекеСК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-реке
Пострадали два человека, от госпитализации они отказалисьПодробнее
 В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метроВ Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метро
Новый участок метро включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка"Подробнее
 В Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссеВ Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссе
Новая магистраль проходит через деревни Картмазово и ПрокшиноПодробнее
Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" БурдинаСуд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина
Он обвиняется в невыплате зарплат на 400 млн рублей и растратеПодробнее
 Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
В Москве простились с Иосифом Кобзоном9 фото
02 сентября
В Москве простились с Иосифом Кобзоном
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга против пенсионной реформы в МосквеВ миреСМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничествуВ РоссииВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияВ миреСерия взрывов произошла в районе авиабазы близ ДамаскаСпортШарапова вышла в четвертый круг US OpenВ России"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву

СМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничеству

СМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничествуПо их данным, американские спецслужбы пытались завербовать российского бизнесмена взамен на послабления визового режима и предоставление других привилегий Подробнее

В Москве на акцию "эсеров" против повышения пенсионного возраста пришли 1,5 тыс. человек

Гражданин Грузии попытался провести через границу с Турцией девушку в чемодане

Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в Москве

Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в МосквеОрганизаторы акции заявили, что в ней приняли участие 100 тыс. человек Подробнее

Британский премьер не согласилась на компромисс с ЕС по вопросам Brexit

К поиску пропавшего Ми-8 в Иркутской области привлекли два борта

Церемония прощания с Кобзоном в Москве завершилась аплодисментами

Более 400 человек заболели лихорадкой Западного Нила в Европе с начала года

В результате обрушения балкона в общежитии в Обнинске погибли два человека

В Москве простились с Иосифом Кобзоном

В Москве простились с Иосифом Кобзоном9 фото

Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Владимир Путин простился с Иосифом Кобзоном

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');