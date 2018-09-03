ВЦИОМ предупредил о невысокой явке на выборы 9 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Предстоящий в ближайшее воскресенье Единый день голосования не будет отличаться высокой явкой из-за скептического отношения населения к перспективам повышения пенсионного возраста, считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Ждем, что явка будет невысокой не только в связи с датой. Известно, что середина сентября - не лучшее время для электоральной активности. Но это связано и с перспективой изменений в пенсионной системе. Очевидно, что недовольство пенсионной реформой выразится не только в снижении процента голосующих за правящую партию, но и в снижении электоральной активности. Народ, значительной частью, проголосует ногами", - заявил Федоров в понедельник на проходящем в Москве экспертном "круглом столе", посвященном предстоящим выборам.

По оценке главы ВЦИОМ, вторым фактором снижения явки является "усталость после больших выборов". "Главные выборы в этом году уже прошли в марте, и значительное число наших граждан не видят особой нужды идти и голосовать. Тем более, как показывают все социологические опросы, связь между голосованием на местных, региональных выборах и уровне и качеством жизни самих граждан, прослеживается с большим трудом", - сказал Федоров.

"Поэтому, если нет каких-либо дополнительных факторов, привлекающих людей на выборы, то на региональных и местных выборах уровень явки всегда меньше, чем на федеральных", - отметил он.

Ситуация вокруг изменений в пенсионной системе фактически не даст оппозиции преимуществ на выборах, считает социолог. "Есть фактор низкой конкурентности. Есть большое недовольство повышением пенсионного возраста, но при этом значительного роста популярности оппозиционных сил мы не фиксируем. Новых ярких лидеров почти нет ни со стороны парламентских партий, ни со стороны малых непарламентский партий. Либо они не успели, либо не хотели, либо не смогли отреагировать на явно позитивный для них политический фон этих выборов", - сказал глава ВЦИОМ.