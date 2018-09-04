ФАС обвинила "Победу" в использовании претензий службы для повышения тарифов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") использует ее претензии для того, чтобы повысить тарифы. Об этом говорится в пояснении московского управления ФАС для СМИ.

Ведомство напоминает, что в понедельник "Победа" объявила о повышении стоимости провоза багажа весом до 10 кг с 499 до 777 рублей, объяснив это удовлетворением требований УФАС о снятии ограничений на количество мест багажа до 10 кг. Лоукостер отмечал, что цена в 499 рублей была ограниченным промотарифом на сайте pobeda.aero, так как оформление провоза 10 кг багажа в агентствах и аэропортах стоит 1 тысячу рублей.

Претензия ФАС касалась того, что при коллективном бронировании на сайте "Победы" оформить провоз багажа весом до 10 кг по сниженной цене в 499 рублей мог только один человек из группы или семьи, а остальным можно было оформить багажное место только до 20 кг, что стоило уже 1499 рублей. При этом для индивидуальных бронирований на одного пассажира таких ограничений не было.

В этом московское УФАС усмотрело навязывание "Победой" невыгодных условий провоза багажа, посчитав, что авиакомпания пользуется неведением пассажиров или их готовностью смириться с несправедливым отношением.

Антимонопольщики подчеркнули, что до недавнего заявления "Победа" в публичных правилах перевозки не называла цену в 499 рублей промотарифом, а в официальных ответах УФАС говорила, что оформить багаж по этой цене на каждого пассажира в одном бронировании невозможно из-за "технической ошибки в работе системы бронирования", а также сетовала на "снижение доходности от продажи услуг" ввиду этой ошибки и обозначала свое желание ее устранить.

"С учетом сказанного, такие действия "Победы" можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС, и повысить свою доходность за счет пассажиров", - заключает московское управление ФАС.

Осенью 2017 года в РФ вступила в силу новая редакция Воздушного кодекса, которая отменила обязанность авиакомпаний включать в тариф плату за провоз багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах, в них установлен минимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира в размере 5 кг, а также перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.