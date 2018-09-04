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Что произошло за день: вторник, 4 сентября

Российские ВСК нанесли авиаудар по провинции Идлиб, рыночная стоимость Amazon достигла $1 трлн, Земфира выпустила первый сингл за пять лет

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Турецкие СМИ сообщили, что ВКС России начали наносить удары по позициям вооруженной сирийской оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе страны. Минобороны РФ пока не подтвердило, но и не опровергло эту информацию. Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии готовятся к военной операции против боевиков в провинции Идлиб.

- ЦИК РФ и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Алексея Навального на YouTube, который планирует устроить протестные акции в день голосования 9 сентября. Письмо было направлено главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу, но ответа на него не последовало. По мнению Роскомнадзора, у компании есть все инструменты, чтобы не допустить нарушения российского законодательства. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что речи о блокировке YouTube не идет.

- Капитализация Amazon.com Inc. в ходе торгов во вторник ненадолго превысила $1 трлн впервые в истории интернет-ритейлера. До этого единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была Apple- эта высота покорилась ей 2 августа.

- Сегодня компания "Натали Турс" с 4 сентября остановила туроператорскую деятельность. Согласно оценке Российского союза туриндустрии, финансовых гарантий компании не хватит для выплат всем пострадавшим, и большинство клиентов "Натали Турс" получат лишь небольшую часть стоимости аннулированных путевок.

- Семью российских туристов, прилетевших в Париж из Ниццы на частном самолете, ограбили близ аэропорта Ле-Бурже на миллион евро. Среди похищенного - бриллианты стоимостью более 500 тыс. евро.

- Титановый завод в Крыму, на который жаловались местные жители, приостановит работу из-за кислотных выбросов. Власти признали, что в Армянске из-за жары и отсутствия осадков испаряется содержимое кислотонакопителя, покрывая ржавым налетом все вокруг.

- Московское метро в День города будет работать круглосуточно. Поезда метро и МЦК будут ходить всю ночь с 8 на 9 сентября. Кроме того, в связи с праздничными мероприятиями часть центра города в эти дни станет пешеходной.

- ФАС обвинила "Победу" в использовании претензий службы для повышения тарифов после очередного спора вокруг правил провоза багажа.

- Земфира выпустила первую за пять лет песню. Певица положила стихи Иосифа Бродского на музыку, привлекла к записи музыканта Mujuice, а к созданию обложки сингла - Ренату Литвинову и Гошу Рубчинского.

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