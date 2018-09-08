Причиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветра

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Причиной инцидента в аэропорту Сочи, в результате которого "Боинг" авиакомпании "Ютэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, стал внезапный порыв ветра. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Как следует из расшифровки данных "черных ящиков", проблема у экипажа возникла неожиданно, перед самой землей. На подлете к ВПП скорость самолета резко увеличилась, и вместо того чтобы продолжить снижение, он понесся вперед.

"По мнению специалистов, возле самой поверхности земли самолет, шедший на посадку под стабильным боковым ветром, попал в зону довольно сильного, порядка 20 м/с, попутного. Этот ветер и начал "толкать" машину вдоль полосы, обеспечив перелет штатной точки приземления на 1,3 тыс. метров. Источник "Ъ" утверждает, что в итоге "Боинг" приземлился в середине трехкилометровой ВПП, да еще с завышенной, порядка 340 км/ч, путевой скоростью", - пишет "Коммерсантъ".

Резкая смена направления ветра стала для летчиков "непредсказуемым событием", с которым едва ли можно было справиться, однако само решение о посадке в сложных погодных условиях вызывает у экспертов вопросы.

В субботу, 1 сентября, в 2:50 в аэропорту Сочи при посадке "Боинг 738" авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из "Внуково", выкатился за пределы посадочной полосы, снес ограждение и загорелся.

Согласно данным Минздрав, в результате пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Из самолета были эвакуированы 166 человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

По факту аварийной посадки самолета следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).