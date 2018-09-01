В Сочи уточнили число пострадавших пассажиров загоревшегося "Боинга"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавшие пассажиры авиарейса Москва - Сочи авиакомпании Utair госпитализированы в три городские больницы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Сочи в субботу.

Собеседник отметил, что из 166 пассажиров пострадали 18.

"В больницах Сочи на госпитализации остаются двое детей и один взрослый. Их жизни ничего не угрожает", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, другим 15 пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Им рекомендовано амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании Utair столкнулся с ограждением. Эвакуированы 166 пассажиров. 18 человек пострадали.