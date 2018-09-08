Спасенных у берегов Крыма моряков с поломанного буксира доставили на берег

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Семеро моряков - экипаж буксира "Шквал", который потерпел бедствие в Керченском проливе у берегов Крыма, доставили на берег, их осматривают врачи, сообщил журналистам гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.

"Экипаж буксира доставлен в Керченский торговый порт, моряков осматривают медики", - сказал он.

Моряков отвез в Керчь буксир "Меркурий".

По данным пресс-службы Росморречфлота, малый буксир "Шквал", стоящий в Керченском проливе на якоре, около четырех утра субботы связался с берегом и попросил снять экипаж. У судна вышло из строя рулевое устройство, в проливе было большое волнение моря, сильный ветер.

Пока на помощь шел спасательный буксир "Меркурий", моряки пересели на плот и дрейфовали в проливе. Буксир установил визуальный контакт с экипажем, но поднять из-за шторма его не мог. Моряков подобрал мимо проходящий сухогруз "Сарыч".