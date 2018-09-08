У берегов Крыма спасли моряков с потерпевшего бедствие буксира

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж буксира "Шквал", который потерпел бедствие в Керченском проливе у берегов Крыма и дрейфовал на плоту, спасен, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Моряки подняты на борт проходящего мимо сухогруза", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу малый буксир "Шквал" залило дождем у берегов восточного Крыма, капитан судна попросил о помощи. Инцидент произошел в районе села Героевка близ Керчи в двух километрах от берега.

Семь моряков перебрались на плот. Спасательное судно "Меркурий" обнаружило его, но из-за шторма некоторое время не могло моряков поднять.