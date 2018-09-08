МЧС подтвердило спасение моряков с дрейфующего плота у берегов Крыма

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Моряки с сухогруза "Сарыч" подняли на борт экипаж из семи человек буксира "Шквал", который потерпел бедствие в Керченском проливе у берегов Крыма и дрейфовал на плоту, сообщил помощник начальника крымского управления МЧС РФ Владимир Иванов.

"Все члены экипажа подняты на борт проходящего мимо сухогруза "Сарыч", никто из них в медицинской помощи не нуждается", - сказал он в субботу "Интерфаксу".

По его словам, "из-за сильного шторма отправить их на берег пока не предоставляется возможным, поэтому некоторое время они будут находиться на борту сухогруза".

Ранее "Интерфакс" сообщил о спасении моряков со ссылкой на источник.

По данным пресс-службы Росморречфлота, малый буксир "Шквал", стоящий в Керченском проливе на якоре, около четырех утра субботы связался с берегом и попросил снять экипаж. У судна вышло из строя рулевое устройство, в проливе было большое волнение моря, сильный ветер.

Пока на помощь шел спасательный буксир "Меркурий", моряки пересели на плот и дрейфовали в проливе. Буксир установил визуальный контакт с экипажем, но поднять из-за шторма его не мог.