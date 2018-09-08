У берегов Крыма начался поиск экипажа судна, пересевшего на плот из-за шторма

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Поисково-спасательная операция по поиску экипажа из семи человек, покинувшего терпящее бедствие судно, начата у берегов Крыма, сообщает главное управление МЧС России по Крыму.

"В 06:55 8 сентября поступило сообщение о том, что в районе села Героевка городского округа Керчь в двух километрах от берега малый буксир "Шквал" заливает дождем. Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве семи человек. На 07:25 экипаж покинул судно на спасательном плоту в полном составе и дрейфует в сторону мыса Такиль полуострова Крым", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В проведении поисково-спасательной операции задействованы буксиры "Анапа" и "Меркурий". Спасатели также осматривают береговую линию. В готовности находятся два вертолета МЧС России.

Однако в районе поиска неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь.