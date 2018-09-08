В России

Синод РПЦ ответил на назначение константинопольских экзархов на Украину

Синод обвинил Константинопольский патриархат в грубейшем попрании канонов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Синод Русской православной церкви выступил в субботу со специальным заявлением в связи с объявленным накануне назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея - на Украину.

"Священный Синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви - архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве", - говорится в заявлении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Члены Синода отмечают, что данное решение принято без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием и является "грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви".

Также оно "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине", - отмечают авторы заявления.

Московский Синод подчеркивает, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято "вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса".

"В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал", - заявляет Синод.

По его мнению, "данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия".

Кто такие экзархи

В миреКонстантинопольский патриархат назначил своих экзархов на УкраинуКонстантинопольский патриархат назначил своих экзархов на УкраинуЧитать подробнее

Как стало известно накануне, Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада). Оба они, как отмечается в сообщении представительства Константинополя при Всемирном совете церквей, "служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата".

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов - отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви (патриархата), может специально создаваться для окормления верующих данного обряда. В православии и католицизме экзарх - титул главы этой административно-территориальной единицы.

Украина - каноническая территория для Русской православной церкви. Украинская православная церковь наделена правами широкой автономии, но включена в состав Московского патриархата. Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в результате церковного раскола на Украине в начале 1990-х годов и не признана каноническими православными церквями.

17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви на Украине.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РПЦ, Константинопольский патриархат, Варфоломей

Новости по теме

В России
Google удалил рекламные ролики Навального из YouTubeGoogle удалил рекламные ролики Навального из YouTube
Удалить рекламу просили российские власти, так как считают ее незаконнойПодробнее
 Причиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветраПричиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветра
Резко сменившийся ветер буквально вытолкнул самолет за пределы полосыПодробнее
 Метеорологи заверили, что прошедшие в Крыму дожди не были кислотнымиМетеорологи заверили, что прошедшие в Крыму дожди не были кислотными
Ранее специалисты не исключали возможность кислотных дождей из-за испарений с химзаводаПодробнее
 Долю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%Долю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%
Согласно проекту правительства, ограничение не коснется Москвы, Хабаровского края и Амурской областиПодробнее
Экс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеЭкс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров сменил Михаила Бабича, который ранее был назначен послом РФ в БелоруссииПодробнее
 ВС РФ уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетяхВС РФ уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетях
По данным "Ведомостей", суд предложит проверять, действительно ли у человека был злой умысел, и учитывать число просмотров материалаПодробнее
 В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климатаВ WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата
В России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле, и на ближайшие 30-40 лет сценарий предопределенПодробнее
 Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе
Документ предусматривает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возрастаПодробнее
 "Единая Россия" предложила отдавать конфискованные у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд"Единая Россия" предложила отдавать конфискованные у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд
Партия внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионной реформеПодробнее
 Forbes составил список самых богатых семей РоссииForbes составил список самых богатых семей России
На первом месте оказались Гуцериевы, которые опередили в рейтинге РотенберговПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииGoogle удалил рекламные ролики Навального из YouTubeСпортСМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"В миреСМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в ВеликобританииВ РоссииПричиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветраВ миреСМИ сообщили об американских учениях в Сирии "в ответ на российские угрозы"ЭкономикаОснователь Alibaba Джек Ма уйдет из совета директоров компании

Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допинг

Сотрудников антидопинговых служб привлекли слова годичной давности отца футболиста о том, что игрок якобы применял "гормоны роста" Подробнее

Самолет США провел разведку вблизи района учений ВМФ РФ в Средиземноморье

Умер бывший депутат Госдумы Виктор Плескачевский

Движение по всем полосам Крымского моста возобновили после инцидента с краном

СКР возбудил дело по факту пыток в колонии в Керчи

Жалобы на избиения заключенных ранее поступали крымскому омбудсмену Подробнее

Пашинян назвал излишне пессимистичным мнение СМИ о российско-армянских отношениях

Ким Чен Ын заявил Валентине Матвиенко о готовности приехать в Россию

СКР начал проверку в связи с аварийной посадкой Ан-24 в Иркутской области

Google удалил рекламные ролики Навального из YouTube

Google удалил рекламные ролики Навального из YouTubeУдалить рекламу просили российские власти, так как считают ее незаконной Подробнее

Синод РПЦ ответил на назначение константинопольских экзархов на Украину

Синод обвинил Константинопольский патриархат в грубейшем попрании канонов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');