Синод РПЦ ответил на назначение константинопольских экзархов на Украину

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Синод Русской православной церкви выступил в субботу со специальным заявлением в связи с объявленным накануне назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея - на Украину.

"Священный Синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви - архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве", - говорится в заявлении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Члены Синода отмечают, что данное решение принято без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием и является "грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви".

Также оно "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине", - отмечают авторы заявления.

Московский Синод подчеркивает, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято "вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса".

"В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал", - заявляет Синод.

По его мнению, "данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия".

Кто такие экзархи

Как стало известно накануне, Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада). Оба они, как отмечается в сообщении представительства Константинополя при Всемирном совете церквей, "служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата".

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов - отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви (патриархата), может специально создаваться для окормления верующих данного обряда. В православии и католицизме экзарх - титул главы этой административно-территориальной единицы.

Украина - каноническая территория для Русской православной церкви. Украинская православная церковь наделена правами широкой автономии, но включена в состав Московского патриархата. Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в результате церковного раскола на Украине в начале 1990-х годов и не признана каноническими православными церквями.

17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви на Украине.