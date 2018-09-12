Арестованные участники акции 9 сентября в Петербурге пожаловались на клопов в камерах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Задержанные на митинге 9 сентября в Петербурге активисты жалуются на условия содержания и обращение со стороны полиции. Об этом сообщила в среду пресс-служба уполномоченного по правам человека в северной столице Александра Шишлова.

Омбудсмен посетил спецприемник на Захарьевской улице, куда были доставлены большинство арестованных судами участников акции. На момент посещения в спецприемнике находились 94 человека, 77 из них - задержанные в ходе воскресной акции и арестованные районными судами на сроки от 4 до 15 суток. Семеро арестованных пожаловались Шишлову на нарушение своих прав.

"Одна арестованная продемонстрировала синяки на руках, полученные, по ее словам, во время задержания, хотя она не оказывала сопротивления, и зафиксированные врачом при поступлении в спецприемник. Три человека пожаловались на длительное нахождение в автобусах для перевозки задержанных (от 3 до 6 часов) без воды и возможности сходить в туалет. Несколько граждан показали многочисленные следы укусов клопов, полученные ими во время содержания в 15-м и 86-м отделах полиции", - отметили в пресс-службе.

Во время обхода Шишлов не обнаружил нарушения условий содержания. Начальник спецприемника Владимир Бокоч сообщил омбудсмену, что дезинфекция камер проводилась на прошлой неделе.

"Содержащиеся в спецприемнике обеспечиваются трехразовым горячим питанием, однако специальное (лечебное) питание не предусмотрено. Так, арестованной на четверо суток гражданке с непереносимостью глютена передают пищу, назначенную ей в соответствии с медицинскими показаниями, родственники и знакомые", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 9 сентября в Петербурге на площади Ленина прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. По подсчетам полиции, на акции были задержаны около 100 человек. По данным Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от действий полиции пострадали семеро сотрудников СМИ.

В районные суды поступил 301 материал по административным делам, более 250 из них уже рассмотрено. Только один из задержанных признан непричастным к нарушениям; остальные активисты получили административные аресты, обязательные работы и штрафы.