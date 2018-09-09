Медведев назвал достойными результаты "Единой России" на выборах в регионах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев доволен результатом партии на выборах в единый день голосования 9 сентября.

"На мой взгляд, для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно", - сказал лидер единороссов на селекторном совещании в центральном офисе партии с региональными отделениями.

Медведев отметил, что, по предварительным данным, "Единая Россия" сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах тех субъектов, где проходили выборы. "Также, на мой взгляд, вполне успешно выступили кандидаты на должности высших должностных лиц субъектов федерации, которые были выдвинуты нашей партией или поддержаны нашей партией", - добавил премьер-министр.

Медведев отметил, что избирательная кампания проходила в сложных условиях, в том числе из-за дискуссии вокруг изменений пенсионного законодательства. По его словам, "Единая Россия" "с открытым забралом" обсуждала с экспертами и обычными гражданами самые важные вопросы, в том числе вопросы изменения пенсионного законодательства.

"Это, безусловно, повышало накал избирательной кампании и накал политической борьбы", - добавил он.