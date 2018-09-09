В Орловской области лидирует кандидат от КПРФ Клычков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Ивановской, Нижегородской и Воронежской областях на выборах глав регионов лидируют кандидаты от "Единой России" Станислав Воскресенский, Глеб Никитин и Александр Гусев, в Орловской области первую строчку пока занимает коммунист Андрей Клычков, свидетельствуют первые данные подсчета голосов, обнародованные ЦИК РФ.

Врио губернатора Орловской области коммунист Андрей Клычков занимает первую строчку на выборах главы региона с 88,4% после обработки 1,10 % протоколов.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует с 61,7% после обработки 0,13% протоколов. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин набирает 80,9% после подсчета 0,37% протоколов.

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев лидирует с 65,6% (обработано 0,47% протоколов).