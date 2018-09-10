Во Владимирской области состоится второй тур выборов губернатора

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России", губернатор Владимирской области Светлана Орлова по итогам подсчета почти 100% протоколов получила 36,34% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин получил 31,38%, выборы губернатора пройдут во втором туре.

Как сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме, обработано почти 100% протоколов участковых избирательных комиссий, ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.

Сергей Бирюков от "Справедливой России" набирает 17,42%. Замыкает список Сергей Глумов ("Патриоты России"), который получил 6,79% голосов.

Ожидается, что второй тур может состояться 23 сентября. Постановление о его назначении будет подписано сегодня.

Орлова возглавила Владимирскую область в 2013 году, набрав более 74% голосов избирателей.