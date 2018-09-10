Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае обойдется в 97 млн рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная кампания в Хабаровском крае обошлась в 146 млн рублей, повторное голосование может потребовать еще 97 млн рублей, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

"Мы договариваемся сейчас с Ростелекомом, чтобы они не демонтировали систему видеонаблюдения на участках до проведения повторного голосования. Тогда на второй тур потребуется меньше, чем 97 млн рублей, но сколько точно, сказать пока не можем", -сказал Накушнов на пресс-конференции в понедельник.

Выборы 9 сентября не смогли выявить победителя. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, по итогам обработки 100% бюллетеней, набрали равное количество голосов - около 36% каждый.

13 сентября избирком должен назначить дату повторного голосования, которое, вероятнее всего, состоится 23 сентября.