Семеро журналистов пострадали на акции против пенсионной реформы в Петербурге

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Несколько журналистов получили травмы во время работы на несогласованной акции противников пенсионной реформы в северной столице в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Вчера, по информации Профсоюза журналистов и работников СМИ, в нашем городе от рук представителей правоохранительных органов пострадали: Юлия Галкина (The Village), Александра Полукеева ("Росбалт"), Дмитрий Лебедев ("Два стула"), Георгий Марков ("Молния"), Олег Насонов ("Два стула"), Роман Перл ("Белсат") и Давид Френкель ("Медиазона")", - рассказали в Союзе.

В организации добавили, что, в частности, у Маркова разбита дорогостоящая техника, ему нанесены серьезные повреждения, которые зафиксированы в травмпункте.

"Сейчас секретариат союза готовит заявление по этому вопросу, и в ближайшем будущем постараемся организовать встречу с представителями руководства городской полиции", - подчеркнули в организации.

В воскресенье вечером начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев на заседании в ЦИК РФ сообщил, что в Петербурге в ходе несогласованной акции задержаны около 100 человек. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в акции приняли участие порядка 1,2 тыс. человек. О количестве задержанных в петербургской полиции пока не сообщают.

Вместе с тем, по данным объединенной пресс-службы судов города, к настоящему времени в суды поступили 130 материалов в отношении задержанных на акции, 56 из них рассмотрены: среди решений - административные аресты, штрафы и обязательные работы.

Как сообщалось, Смольный отозвал согласование митинга против повышения пенсионного возраста на площади Ленина в Петербурге из-за аварии на водопроводе. Организаторам предложили перенести мероприятие в Удельный парк, но те не изменили место и время проведения акции.