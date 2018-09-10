В Петербурге по 134 делам участников протеста назначили штрафы или аресты на срок до 10 суток

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В районные суды Петербурга к вечеру понедельника поступили свыше 240 материалов об административных правонарушениях со стороны участников несанкционированной акции противников пенсионной реформы, которая прошла накануне.

По данным объединенной пресс-службы судов города, по состоянию на 17:30 в 14 районных судов города поступил 241 материал, по 134 вынесены решения. Часть нарушителей оштрафована на суммы от 5 до 20 тысяч рублей, другие арестованы на сроки от трех до десяти суток или приговорены к обязательным работам.

10 материалов возвращены полиции, остальные ожидают рассмотрения.

В воскресенье вечером в МВД сообщили, что в Петербурге в ходе несогласованной акции задержаны около 100 человек. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в акции приняли участие порядка 1,2 тыс. человек. О количестве задержанных в петербургской полиции пока не сообщают.